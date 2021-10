“Scrivimi per sbaglio”, l’opera prima come regista di de Candia (Di domenica 10 ottobre 2021) caption id="attachment 310795" align="alignright" width="266" Giuseppe de Candia/captionDalla musica al cinema. Giuseppe de Candia, giovane cantautore pugliese, ha deciso di vestire i panni di attore-regista nel suo primo progetto cinematografico “Scrivimi per sbaglio”. Il film, tuttavia, come sostiene lo stesso de Candia, nasce grazie alla sua esperienza musicale e alle sue produzioni di videoclip. "Ho sempre scritto le sceneggiature dei miei video musicali e recentemente avevo iniziato ad anticiparli con dei piccoli sketch - afferma l'artista pugliese -. Volevo esplorare il mondo della recitazione, e mi è piaciuto molto, quindi, ho voluto provare a lanciarmi in questo nuovo progetto. Amo raccontare storie e questa è una storia di amore, inclusività ed errori", ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 ottobre 2021) caption id="attachment 310795" align="alignright" width="266" Giuseppe de/captionDalla musica al cinema. Giuseppe de, giovane cantautore pugliese, ha deciso di vestire i panni di attore-nel suo primo progetto cinematografico “per”. Il film, tuttavia,sostiene lo stesso de, nasce grazie alla sua esperienza musicale e alle sue produzioni di videoclip. "Ho sempre scritto le sceneggiature dei miei video musicali e recentemente avevo iniziato ad anticiparli con dei piccoli sketch - afferma l'artista pugliese -. Volevo esplorare il mondo della recitazione, e mi è piaciuto molto, quindi, ho voluto provare a lanciarmi in questo nuovo progetto. Amo raccontare storie e questa è una storia di amore, inclusività ed errori", ...

Advertising

helesdiary : @jeonovart Grazie mille tesoro, davvero ?? preferisco non parlarne per ora, vorrei rimuovere tutto lol. Ma apprezzo… - massimocardoni : La vita è un percorso bellissimo che va goduto. L'imprenditoria è un bellissimo percorso che va imparato. Scrivimi… - Butongo11 : RT @troietta_bi: se vuoi delle sorpresine scrivimi in privato subito mando solo per oggi! - LeFrecce : @Goose_Fish Ciao, se desideri, per ricevere assistenza, scrivimi in privato. Grazie. - LeFrecce : @N2018Fa Ciao Nathan, se desideri, per ricevere assistenza, scrivimi in privato indicando il tuo indirizzo email. Grazie. -