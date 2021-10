Scoppia il Pandemonio al GF Vip | Manuel Bortuzzo lascia Lulù e bacia un’altra La principessa impazzisce

Leggi su cityroma

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la storia con laal GF Vip, sembra che sia in corso un nuovo flirt traconcorrente.è uno dei gieffini di questa edizione del Grande Fratello Vip più amati in assoluto dal pubblico. Maturo e con un passato difficile alle spalle, il Vippone ha emozionato tutti con la sua storia commovente. La sua esperienza al GF Vip prosegue a gonfie vele e ha stretto un legame fortissimo con molti compagni d’avventura. Tuttavia, sembra che conle cose siano cambiate… Come sappiamo bene,sono la prima coppia di questa edizione del GF Vip. Certo è, però, che i telespettatori hanno notato una bella differenza tra il comportamento di Lucrezia e quello ...