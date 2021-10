Sainz | GP Turchia | ' Oggi non possiamo lamentarci'

(Di domenica 10 ottobre 2021) 'Non è il giorno per essere delusi,c'è da essere felici'. E' raggiante a fine gara Carlos, finito ottavo dopo una rimonta dal diciannovesimo posto e che l'ha incoronato 'Pilota del Giorno'...

Ultime Notizie dalla rete : Sainz Turchia

CLASSIFICA DRIVER OF THE DAY GPF1 2021: 1. Carlos(Ferrari) 25,7% 2. Sergio Perez (Red Bull) 14,8% 3. Charles Leclerc (Ferrari) 10,6% 4. Valtteri Bottas (Mercedes) 10,5%AGI - Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di, 16ma prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie ...per l'altra Ferrari di Carlosche ...Carlos Sainz ha dichiarato che è contento di aver recuperato undici posizioni rispetto alla partenza nel Gran Premio di Turchia, e per i progressi della Ferrari con la nuova power unit ...Nella giornata di Bottas, è Max Verstappen a tornare leader del Mondiale, dopo il secondo posto conquistato ad Istanbul alle spalle del finlandese.