Papa: scandalose enormi spese armi mentre si proclama pace (Di domenica 10 ottobre 2021) "Purtroppo ancora oggi, dopo le due immani guerre mondiali e le tante guerre regionali che hanno distrutto popoli e Paesi, ancora - ed è scandaloso - gli Stati spendono enormi somme di denaro per gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021) "Purtroppo ancora oggi, dopo le due immani guerre mondiali e le tante guerre regionali che hanno distrutto popoli e Paesi, ancora - ed è scandaloso - gli Stati spendonosomme di denaro per gli ...

Advertising

vaticannews_it : #10ottobre il messaggio di #PapaFrancesco alla 60ª #MarciaPerugiaAssisi : scandalose le enormi spese per le armi - giornaleradiofm : Approfondimenti: Papa: scandalose enormi spese armi mentre si proclama pace: (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 10 OTT -… - iconanews : Papa: scandalose enormi spese armi mentre si proclama pace - TelevideoRai101 : Papa: scandalose enormi spese per armi - SATELITLGTVUSA1 : RT @vaticannews_it: #10ottobre il messaggio di #PapaFrancesco alla 60ª #MarciaPerugiaAssisi : scandalose le enormi spese per le armi https:… -