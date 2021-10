No green pass | 12 arresti per l’assalto alla Cgil

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - marco_disca : RT @BaygonVerde970: …ma la vicequestore “ribelle” ?????? a questo giro le ha prese o le ha date? - Dome689 : RT @Open_gol: Nella notte quattro fermati tra cui il leader Giuliano Castellino -

Il bilancio degli scontri a Roma durante il corteo Nosi aggrava: durante i tafferugli è stato preso d'assalto il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I . Un gruppo ha gettato il panico nel nosocomio e sono state necessarie alcune ore prima ...ROMA NoRoma, assalto al Policlinico Umberto I nella... IL CAOS No, 12 arresti dopo gli scontri a Roma: anche vertici... ITALIA Noa Roma, Jared Leto in vacanza a ...LA PUBBLICAZIONE in Gazzetta ufficiale del decreto che aumenta le capienze di luoghi culturali e sportivi e riapre le discoteche si intreccia con la crescente tensione sociale sull’obbligo di Green ...Vigileremo su questa fase delicata: siamo preoccupati che ci sia un'escalation, un rischio emulazione, il 15 ottobre con l'entrata in vigore del green pass rischia di diventare una data simbolo".