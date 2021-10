Maxi incidente sul viale degli Atlantici: cinque vetture coinvolte (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Maxi incidente con ben cinque vetture coinvolte (di cui due in sosta) nella tarda serata lungo viale degli Atlantici. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Mini Cooper avrebbe perso il controllo del veicolo scontrandosi con una Fiat Panda. Nel tamponamento a catena sono state coinvolte anche una Jeep, una Toyota e una Wolksvagen. La collisione non ha causato nessun ferito ma solo gravi danni ai mezzi. Sul posto, oltre a un vasto numero di persone, sono giunti i Carabinieri e la squadra volante della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –con ben(di cui due in sosta) nella tarda serata lungo. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente di una Mini Cooper avrebbe perso il controllo del veicolo scontrandosi con una Fiat Panda. Nel tamponamento a catena sono stateanche una Jeep, una Toyota e una Wolksvagen. La collisione non ha causato nessun ferito ma solo gravi danni ai mezzi. Sul posto, oltre a un vasto numero di persone, sono giunti i Carabinieri e la squadra volante della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

