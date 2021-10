Matteo Ranieri risponde a Sophie Codegoni | “Queste teatrini non mi piacciono…” – VIDEO

(Di domenica 10 ottobre 2021)ha risposto (senza essere troppo esplicito) alle ultime dichiarazioni di, l’ex tronista che lo aveva scelto a Uomini e Donne prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.E seè stata piuttosto esplicita nel raccontare ad Alex Belli come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Ranieri

Botta e risposta a distanza tra Sophie Codegoni e, ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne . Tutto è iniziato quando il magazine online Mow ha fatto uscire un'intervista della ragazza realizzata prima che entrasse nella ...L'ex tronista torna a parlare della storia d'amore nata a Uomini e Donne e lo fa aggiungendo dettagli che lasciano il pubblico di stucco. Tutto si poteva pensare tranne che l'ex corteggiatore non ...Matteo Ranieri risponde a Sophie Codegoni e l'accusa di voler fare dei "teatrini", ecco la sua replica dopo le confessioni al GF Vip.Mila Suarez continua ad attaccare Alex Belli nonostante la diffida. La ex del concorrente del Grande Fratello Vip che prima di entrare nella casa ha scelto ...