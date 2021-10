Luis Diaz fa impazzire mezza Europa: il Porto fissa il prezzo (Di domenica 10 ottobre 2021) Bayern monaco, Barcellona e Chelsea sono sulle tracce di Luis Diaz: l’attaccante del Porto costa 80 milioni di euro Miglior marcatore della scorsa Copa America, Luis Diaz sta facendo molto bene anche in questa stagione al Porto, con sei gol nelle prime otto partite di campionato. Secondo quanto scrive A Bola, l’attaccante classe ’97 sarebbe finito al centro dell’attenzione di Bayern Monaco, Barcellona e Chelsea ma le richieste dei Portoghesi sarebbero altissime: almeno 80 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Bayern monaco, Barcellona e Chelsea sono sulle tracce di: l’attaccante delcosta 80 milioni di euro Miglior marcatore della scorsa Copa America,sta facendo molto bene anche in questa stagione al, con sei gol nelle prime otto partite di campionato. Secondo quanto scrive A Bola, l’attaccante classe ’97 sarebbe finito al centro dell’attenzione di Bayern Monaco, Barcellona e Chelsea ma le richieste deighesi sarebbero altissime: almeno 80 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Daniele20052013 : Luis Diaz fa impazzire mezza Europa: il Porto fissa il prezzo - sportli26181512 : Barcellona e Roma, il Porto fissa il prezzo per Luis Diaz: Seguito da Barcellona e Roma, Luis...… - Hithefirst : @cmdotcom Chiaramente non c'è paragone,diaz lo paragonarei con gli altri veri 10 al massimo ovvero pellegrini,dybal… - Restreponeta_ : ACABA DE CONFUNDIR A LUIS DIAZ CON LUIS SUAREZ JSJAJAJSJAJJAJS GRITO EN COLORES HSAJAJAJSJSJAKAKKAKSKSJJJAJAKA - AlfredoECHE_ : @Joseblankrvm @UnionRayo @Gazzetta_it No quieren a Luis díaz y su primera champions? Jsjsjsjsjs -