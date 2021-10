Green pass: "La lotta continua" scrive FN. Ma ci sono "le premesse per sciogliere il movimento" (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra gli arrestati per gli scontri nel centro della Capitale ci sono anche i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Politica compatta nel condannare le violenze, per Giuseppe Conte "ci sono le condizioni per lo scioglimento" del movimento, gli fa eco Michele Emiliano: "Forza nuova e Casapound vanno sciolte" Leggi su rainews (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra gli arrestati per gli scontri nel centro della Capitale cianche i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore. Politica compatta nel condannare le violenze, per Giuseppe Conte "cile condizioni per lo scioglimento" del, gli fa eco Michele Emiliano: "Forza nuova e Casapound vanno sciolte"

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - ramses09975976 : @GiorgiaMeloni @vox_es lo sicuro. qui abbiamo tutti d’accordo per il green pass per andare a lavorare - XYZxyzY6 : RT @sbonaccini: Scontri con la polizia, sede della CGIL - a cui va piena solidarietà - assaltata, in marcia verso Palazzo Chigi, Forza Nuov… -