Fury è sempre il re dei massimi Wbc | al tappeto Wilder

(Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - Tysonresta il campione del mondo dei pesiWbc. L'inglese ha sconfitto sabato sera a Las Vegas per la seconda volta consecutiva Deontay, per ko nell'undicesimo round, al termine di un incontro appassionante. Il 33enne britannico, ancora imbattuto in 32 incontri, compreso un contestatissimo pareggio concesso nel dicembre 2018 contro l'americano che ha poi battuto nel febbraio 2020, ha dominato il match anche se non è mancato il brivido. Per due volte, al quarto round,è caduto a terra ma si è rialzato.

