Dietro le quinte Gira una voce pesantissima su Arisa | caso e fuga | chi sta evitando a tutti i costi in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Mara Venier è stata costretta ad andare in onda con una versione super ridotta di Domenica In, dovendo lasciare spazio su Rai1 alla partita della Nazionale italiana, impegnata nella finale di consolazione della Nations League contro il Belgio. La Venier ha però fatto in tempo a parlare di Ballando con le stelle, pronto a ricominciare - come sempre sotto la guida di Milly Carlucci - con un cast che promette di essere tutt'altro che noioso.è certamente tra i nomi di punta di questa edizione. Trovare un accordo con lei pare non sia stato semplice, ma alla fine le parti si sono venute incontro e quindi la cantante sarà regolarmente ai nastri di partenza di Ballando., però, che abbia preteso una clausola contrattuale piuttosto particolare: c'entra il suo ex Andrea Di Carlo, che è manager di Morgan e Federico ...