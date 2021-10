Chi è Biagio Passaro | il leader di IoApro arrestato per gli scontri di ieri a Roma

(Di domenica 10 ottobre 2021) «Si sfonda la sede della Cgil». La voce è quella di, noto alle cronache per essere ildel movimentoè tra le 12 persone arrestate per la protesta No Green pass di. Nel video, girato da lui stesso, ha fatto sapere in diretta ai suoi contatti social di essere insieme al gruppo di manifestanti che ha deciso, a un certo punto, di assaltare la sede sindacale. Il video è stato girato e condiviso in diretta su Facebook dasulla pagina del movimento, con l’ingresso della folla nei locali. «Ragazzi,e tutti hanno invaso la Cgil», dice riprendendosi all’interno. Il gruppo di manifestanti è riuscito a sfondare le porte e a entrare prima che la polizia potesse fermare i ...

Le posizioni degli arrestati - tra cui il ristoratorePassaro, leader del movimento 'IoApro'...e compositore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di...Tra gli arrestati per gli incidenti verificatisi a Roma nella giornata di eri c'è anche il ristoratorePassaro, conosciuto in qualità di leader del movimento Io Apro. Tale individuo era presente durante l'assalto alla sede della Cgil, anzi ha partecipato in maniera attiva, come si evince dai ...Il politologo: "Sono movimenti capaci di sfruttare ogni situazione di protesta, di disagio e di insoddisfazione”, sentimenti sicuramente presenti in un paese dove non si potrà andare a lavorare senza ...Passaro è tra le 12 persone arrestate per la protesta No Green pass di ieri. La voce è quella di Biagio Passaro, noto alle cronache per essere il leader del movimento IoApro. Mi fa paura che nessuno p ...