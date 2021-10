Cgil | Meloni non condanna il fascismo | ' È violenza | poi la matrice non la conosco'

Advertising

sbonaccini : Dove sono le parole di condanna di Salvini e Meloni contro gli assalti squadristi e fascisti contro la sede della C… - rulajebreal : Meloni e Salvini devono condannare le organizzazioni fasciste. Sono una minaccia pubblica e andrebbero messi fuori… - ciropellegrino : Da #Salvini un solo tweet su vicenda #Cgil, niente su Fb o IG. E indovinate quanti post o tweet o storie Ig di… - PaoloBersani : @tg2rai La #destra di #Meloni e #Salvini è complice dello squadrismo #novax, perché giorno dopo giorno alimenta sub… - elisasola_ : RT @Cartabellotta: #Meloni dichiara di non conoscere la matrice della manifestazione di ieri a #Roma: 'sarà #fascista, non sarà fascista, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil Meloni

... le immagini mostrano chiaramente la presenza di fascisti durante l'assalto allae uno di loro ... outstream Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, alla convention nazionale di ...Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo. Fdi, Lollobrigida porta allala solidarietà del partito - All'...Vedremo come voteranno Meloni e Salvini”, a Emanuele Fiano ... Presenti al presidio, il Segretario PSI di Firenze Maurizio Folli, il Segretario Regionale Cgil Daniele Calosi, il Presidente della ...I due leader Meloni e Salvini hanno commentato quanto successo ieri, 9 ottobre, a Roma, durante la manifestazione dei no green pass. L'articolo No Green Pass a Roma, cosa hanno detto Giorgia Meloni e ...