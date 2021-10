Carfagna sugli scontri di Roma | “Tolleranza zero per chi distrugge le nostre città”

(Di domenica 10 ottobre 2021)– “Aieri ha agito una minoranza di violenti, isolati dalla maggioranza degli italiani che si sono vaccinati e si vaccinano per riconquistare la libertà.per chile”. Così la ministra per il sud, Mara(foto), che ha parlato della questione in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano “La Stampa” e intitolata: “Una minoranza da punire senza indulgenza, basta nostalgie fasciste in chi vuole governare”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

PMessali : @mara_carfagna @forza_italia Ricordatevelo. Quando aumenteranno imposte sugli immobili sarà anche colpa vostra. - padanianb : @Lorenzo47103171 @mara_carfagna @forza_italia Devi poi considerare prima casa e seconda casa sugli immobili, che se… - Brontolo2013 : @mara_carfagna Piuttosto qualche dichiarazione sugli aumenti delle tasse ,catasto compreso, ce le volete fare? - LuigiF97101292 : RT @laltrodiego: 'La commissione UE nei suoi documenti indica espressamente l’aumento della tassazione sugli immobili quale obiettivo dell’… - Hibbing59 : RT @Menanni1: @mara_carfagna Approvando la delega fiscale per aumentare le già esose gabelle sugli immobili vi siete scavati la fossa. Altr… -

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna sugli

La Stampa

Hanno partecipato i ministri Franco, Orlando, Bianchi, Messa, Gelmini,, Bonetti, Dadone, ... Un ulteriore obiettivo del 2021, anch'esso in fase conclusiva, è la revisione della normativa...... 30 giorni di tempo per esprimere un parereschemi del governo, pareri peraltro non ...di queste ore anche il fatto che eminenti personaggi di Forza Italia come Renato Brunetta e Mara, si ...ROMA - "A Roma ieri ha agito una minoranza di violenti, isolati dalla maggioranza degli italiani che si sono vaccinati e si vaccinano per riconquistare la ...La ministra per il Sud: «In Italia non c’è posto per l’estremismo, nessuno riuscirà a condizionare l’azione del governo» ...