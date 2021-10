British Airways | niente più “signore e signori” | “Genere neutro negli annunci per garantire inclusione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Anche lasi unisce alle grandi compagnie aeree che hanno deciso di usare un linguaggio no gender,, in tutte le comunicazioni.” ma una terminologia che, secondo quanto dichiarato dalla stessa compagnia possa celebrare “la diversità e l’e ci impegniamo ache tutti i nostri clienti si sentano i benvenuti quando viaggiano con noi”. Lufthansa, AasyJet e Air Canada hanno già preso questa direzione. Il Daily Mail racconta che anche la Quantas ha lanciato una campagna ad hoc nel 2018, “Spirit of Inclusion” per incoraggiare il personale a non usare termini legati al. Il mese scorso Air Malta haato la sostituzione del classico “ladies and ...