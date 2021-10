Alessandra Mussolini annuncia “vendetta” a Selvaggia Lucarelli: l’annuncio in attesa di Ballando con le stelle (Di domenica 10 ottobre 2021) Alessandra Mussolini torna a Ballando con le stelle dopo la partecipazione dello scorso anno in qualità di concorrente. A Domenica In Milly Carlucci rivela che è stato pensato per lei un ruolo speciale, e in studio la stessa Mussolini annuncia “vendetta” a Selvaggia Lucarelli presente in video-collegamento. “Farò un macello” il suo commento alla severa giudice del talent show di Rai1. Alessandra Mussolini torna a Ballando sotto una nuova veste Ballando con le stelle si appresta a tornare in onda su Rai1 con la sua nuova edizione, che comincerà sabato 18 ottobre. Milly Carlucci presenta la nuova stagione nello studio di Domenica In, che quest’oggi va in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021)torna acon ledopo la partecipazione dello scorso anno in qualità di concorrente. A Domenica In Milly Carlucci rivela che è stato pensato per lei un ruolo speciale, e in studio la stessa” apresente in video-collegamento. “Farò un macello” il suo commento alla severa giudice del talent show di Rai1.torna asotto una nuova vestecon lesi appresta a tornare in onda su Rai1 con la sua nuova edizione, che comincerà sabato 18 ottobre. Milly Carlucci presenta la nuova stagione nello studio di Domenica In, che quest’oggi va in ...

