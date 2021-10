Saman Abbas, il padre vagherebbe ubriaco nei campi in Pakistan (Di sabato 9 ottobre 2021) . Intanto, sarebbe spuntato un sacco nero in un canale Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, continua ad indagare sul caso di scomparsa e presunto omicidio di Saman Abbas. Il programma è ritornato in Pakistan, al paese della famiglia della giovane, dove sono stati intervistati gli abitanti. Un testimone ha parlato proprio del padre della giovane, dichiarando che l’uomo vaga per i campi e per strada, visibilmente alterato dall’alcol. L’uomo berrebbe molto seconda il testimone. Nonostante la testimonianza, c’è ancora molta omertà sulla vicenda: “Nessuno osa parlare in pubblico, ma Shabbar lo abbiamo visto e sentito tutti, sappiamo che è fuggito dall’Italia. Qui gira di notte completamente ubriaco, beve molto vino e poi va dai lavoratori nei ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 ottobre 2021) . Intanto, sarebbe spuntato un sacco nero in un canale Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, continua ad indagare sul caso di scomparsa e presunto omicidio di. Il programma è ritornato in, al paese della famiglia della giovane, dove sono stati intervistati gli abitanti. Un testimone ha parlato proprio deldella giovane, dichiarando che l’uomo vaga per ie per strada, visibilmente alterato dall’alcol. L’uomo berrebbe molto seconda il testimone. Nonostante la testimonianza, c’è ancora molta omertà sulla vicenda: “Nessuno osa parlare in pubblico, ma Shabbar lo abbiamo visto e sentito tutti, sappiamo che è fuggito dall’Italia. Qui gira di notte completamente, beve molto vino e poi va dai lavoratori nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Saman Abbas Sacchi in un canalone: il caso Saman è a una svolta ? Ancora una volta un momento di tensione nel caso Saman Abbas : il corpo della ragazza sta per essere ritrovato? Lo scorso 28 settembre, in un canalone a 17 minuti da Novellara sono emersi due sacchi neri di cellophane contenenti residui di natura ...

Saman, un testimone a "Quarto Grado": "Qui in Pakistan il padre vaga ubriaco nei campi" commenta 'Di notte cammina per i campi e per le strade, beve molto'. Sono queste le parole di un testimone a 'Quarto Grado' su Shabbar Abbas padre di Saman, la 18enne di origini pakistane scomparsa l'1 maggio a Novellara (Reggio Emilia). L'uomo, accusato dell'omicidio della ragazza e tornato in Pakistan insieme alla moglie, non si ...

Sacchi in un canalone: il caso Saman è a una svolta? ilGiornale.it Saman Abbas: la rivelazione sul padre latitante e la nuova pista Emerge un quadro inquietante sul padre di Saman Abbas, la 18enne di origini pakistane scomparsa il 30 aprile a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Sacchi in un canalone: il caso Saman è a una svolta? Sono stati trovati resti organici in due sacchi neri emersi da un canalone a pochi minuti di Novellara: hanno a che fare con Saman Abbas?

