Quanto è considerata infrequentabile la Bardot animalista (Di sabato 9 ottobre 2021) Non la lasciano più in pace Brigitte Bardot, trascinata da un tribunale all’altro di Francia per il suo “franc-parler”, la proverbiale schiettezza e la passione estrema con cui difende le cause che le stanno a cuore: a partire da quella animale. Giovedì, la procura del tribunale giudiziario di Saint-Denis ha chiesto di multarla con 25mila euro per “ingiurie razziali”, ossia per aver denunciato il maltrattamento degli animali nell’Isola della Réunion, definendo gli abitanti del territorio francese d’oltremare “autoctoni che hanno conservato i loro geni selvaggi”. Nel marzo 2019, la diva del cinema francese inviò una lettera all’allora prefetto dell’isola, Amaury de Saint-Quentin, per protestare contro “la crudeltà nei confronti degli animali” nel lembo di terra situato nell’Oceano indiano, a est del Madagascar. “Lei autorizza le feste indiane Tamil con decapitazioni di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Non la lasciano più in pace Brigitte, trascinata da un tribunale all’altro di Francia per il suo “franc-parler”, la proverbiale schiettezza e la passione estrema con cui difende le cause che le stanno a cuore: a partire da quella animale. Giovedì, la procura del tribunale giudiziario di Saint-Denis ha chiesto di multarla con 25mila euro per “ingiurie razziali”, ossia per aver denunciato il maltrattamento degli animali nell’Isola della Réunion, definendo gli abitanti del territorio francese d’oltremare “autoctoni che hanno conservato i loro geni selvaggi”. Nel marzo 2019, la diva del cinema francese inviò una lettera all’allora prefetto dell’isola, Amaury de Saint-Quentin, per protestare contro “la crudeltà nei confronti degli animali” nel lembo di terra situato nell’Oceano indiano, a est del Madagascar. “Lei autorizza le feste indiane Tamil con decapitazioni di ...

