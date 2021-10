Milano, ecco la nuova giunta Sala: ci sono due donne under 30 e i Verdi saranno all’Ambiente (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha presentato la sua nuova giunta a Palazzo Marino. Ne faranno parte 12 assessori, di cui la metà donne. I tecnici sono due: Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, in arrivo dal Comune di Firenze e Giancarlo Tancredi, dirigente del Comune di Milano, assessore alla Rigenerazione Urbana. sono sei quelli in arrivo dal Pd, due della lista civica, uno dei riformisti e uno dai Verdi. I dem sono Anna Scavuzzo, vicesindaca e assessora all’Istruzione e ai rapporti con il Consiglio comunale; Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e allo sviluppo del piano quartieri; Lamberto Bertolè (Welfare e salute); Marco Granelli (Sicurezza); Arianna Censi (Mobilità) e Gaia Romani, 25 anni, assessora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Il sindaco di, Giuseppe, ha presentato la suaa Palazzo Marino. Ne faranno parte 12 assessori, di cui la metà. I tecnicidue: Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura, in arrivo dal Comune di Firenze e Giancarlo Tancredi, dirigente del Comune di, assessore alla Rigenerazione Urbana.sei quelli in arrivo dal Pd, due della lista civica, uno dei riformisti e uno dai. I demAnna Scavuzzo, vicesindaca e assessora all’Istruzione e ai rapporti con il Consiglio comunale; Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa e allo sviluppo del piano quartieri; Lamberto Bertolè (Welfare e salute); Marco Granelli (Sicurezza); Arianna Censi (Mobilità) e Gaia Romani, 25 anni, assessora ...

