Messi: “Volevo firmare il rinnovo con il Barça. Ma mi dissero che non avevano risorse per tenermi” (Di sabato 9 ottobre 2021) Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a France Football, dove parla di tantissimi temi, tra cui l’addio al Barcellona. Queste le parole dell’asso argentino in merito: “In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, dopo la Copa America vinta, sono tornato a Barcellona con l’idea di firmare il contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che alle cifre richieste non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché il Barça non aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Tutto ciò ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell’addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 ottobre 2021) Leoha rilasciato una lunga intervista a France Football, dove parla di tantissimi temi, tra cui l’addio al Barcellona. Queste le parole dell’asso argentino in merito: “In estate, dopo aver approfittato di qualche giorno di ferie in più che mi aveva concesso il mister, dopo la Copa America vinta, sono tornato a Barcellona con l’idea diil contratto e riprendere subito gli allenamenti. Pensavo che fosse tutto sistemato e che mancasse solo la mia firma, ma quando sono tornato mi è stato detto che alle cifre richieste non era possibile rinnovare, che non potevo restare a che avrei dovuto trovarmi un altro club perché ilnon aveva i mezzi per prolungare il mio contratto. Tutto ciò ha stravolto i miei piani. Come ho detto nel giorno dell’addio è stato molto doloroso per me lasciare il Barcellona dopo tutti questi anni, ...

Advertising

brexixnotbrexit : @RockLoui13 titi e lili: ???????????? sono troppo bello messi insieme comunque volevo chiederti ti piace il pistacchio? - FidaFrancesco : @Stefano_Steve85 Ma smettila che anche tu avresti fatto lo stesso, volevo vedere io se davanti a quei soldi e all'o… - SERGIO32834006 : @Napoletano_doc9 @GabySalvo @RafAuriemma Se non fossi così stronzo avresti capito che volevo dire che si sono messi… - sarahisbaack : volevo condividere con voi l’edit che ho fatto su fede, mi piace un botto ???? (video non miei, io li ho solo messi i… - luigieannadaude : RT @JPeppp: Mbappé: 'In estate volevo andare al Real, avevo già preso la mia decisione. Messi? C'è una gerarchia stabilita, accetto di corr… -