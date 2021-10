Martinez conferma | due assenti pesanti nel Belgio domani!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 9 ottobre 2021) Domani alle ore 15:00 Italia escenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino nella finale per il terzo posto della Nations League. La squadra ospite dovrà fare a meno di due pezzi pregiati, arlo è stato lo stesso CT Robertoin conferenza stampa. Lukaku e Hazard a causa di alcuni problemi fisici non prenderanno parte al match in terra piemontese. Queste le dichiarazioni del tecnico sulla questione: “Hazard e Lukaku sono in una condizione fisica simile, hanno avuto un sovraccarico muscolare e qui non abbiamo avuto le strutture per fare il solito lavoro medico. Torneranno quindi inper tornare al meglio nei club.“ L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.