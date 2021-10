Leonardo: 'Dal Real mancanza di rispetto, andrebbe sanzionato' (Di sabato 9 ottobre 2021) "Sono due anni che il Real Madrid parla pubblicamente di Kylian Mbappè, e questo per me è da sanzionare perché è una mancanza di rispetto": lo dice il dg del Psg, Leonardo, ospite del Festival dello ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) "Sono due anni che ilMadrid parla pubblicamente di Kylian Mbappè, e questo per me è da sanzionare perché è unadi": lo dice il dg del Psg,, ospite del Festival dello ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: PSG - Leonardo su Donnarumma: 'Non c'è mai stato un lavoro per farlo andare via a zero dal Milan' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Leonardo su Donnarumma: 'Non c'è mai stato un lavoro per farlo andare via a zero dal Milan' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Leonardo: 'Dal Real mancanza di rispetto, andrebbe sanzionato': (ANSA) - ROMA, 09 OTT - 'Sono due… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PSG - Leonardo su Donnarumma: 'Non c'è mai stato un lavoro per farlo andare via a zero dal Milan' - napolimagazine : PSG - Leonardo su Donnarumma: 'Non c'è mai stato un lavoro per farlo andare via a zero dal Milan' -