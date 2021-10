Jovanotti a Barletta nel 2022 con il Jova Beach Party | date e info biglietti

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021)nelcon ilper due appuntamenti estivi da non perdere: lo comunica il sindaco della città, Cosimo Cannito, sui social. Era già noto che l’artista stesse lavorando ad un grande evento da programmare per l’estatema aveva spiegato di non voler anticipare molto ai fan. Lo avrebbe fatto solo quando tutto sarebbe stato confermato al 100%, dopo la certezza della ripresa dei concerti e degli spettacoli in presenza post pandemia covid-19. “Ve lo racconterò solo quando avremo la sicurezza di poterlo realizzare al cento per cento e come si deve. L’idea di costruire delle feste incredibili con ospiti amici italiani e internazionali a condividere l’esperienza della musica selvatica mi accelera il battito solo ...