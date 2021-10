In viaggio sul treno del foliage (Di sabato 9 ottobre 2021) Scoprire il foliage e le sue magie a bordo di un treno, spesso a vapore, vi proietterà in un mondo magico e incantato. Molte di queste esperienze sono su treni storici o speciali che organizzano viaggi ad hoc, come il treno della Val Vigezzo, inserito dalla Lonely tra i 10 treni più belli al mondo. Ma a parte quello che attraversa la Val d'Ossola, ce ne sono tanti, da nord a sud, dall'Alto Adige all'Appennino calabro del parco della Sila. Se invece volete fare un viaggio “fai da te”, sono tanti i treni regionali che attraversano territori boschivi incontaminati, da nord a sud, come per esempio la linea che da Tortona conduce ad Asti, una linea che attraversa il territorio delle Langhe, in cui, tra ottobre e novembre, i vigneti cangiano i loro colori dal verde verso i toni del rosso e del ruggine. La Treviso – Belluno ... Leggi su gqitalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Scoprire ile le sue magie a bordo di un, spesso a vapore, vi proietterà in un mondo magico e incantato. Molte di queste esperienze sono su treni storici o speciali che organizzano viaggi ad hoc, come ildella Val Vigezzo, inserito dalla Lonely tra i 10 treni più belli al mondo. Ma a parte quello che attraversa la Val d'Ossola, ce ne sono tanti, da nord a sud, dall'Alto Adige all'Appennino calabro del parco della Sila. Se invece volete fare un“fai da te”, sono tanti i treni regionali che attraversano territori boschivi incontaminati, da nord a sud, come per esempio la linea che da Tortona conduce ad Asti, una linea che attraversa il territorio delle Langhe, in cui, tra ottobre e novembre, i vigneti cangiano i loro colori dal verde verso i toni del rosso e del ruggine. La Treviso – Belluno ...

Advertising

DiMarzio : Quando #whatsappdown è il problema minore: il #Tarbes sbaglia a digitare l'indirizzo del campo sul gps e non arriva… - SimoMS84 : Partire per un viaggio e viverne un altro che nasce dalle nostre percezioni sul treno. Questo il concept di Paesagg… - sweetcora28 : RT @italianarmyfam_: ?? Chris Martin sul suo incontro con i BTS. “Due settimane fa abbiamo pranzato tutti insieme intorno a un tavolo, noi… - palaalessandro1 : @GiorgiaMeloni @brumottistar Si!! Ma le forze dell’ordine non ci sono!! Forse perché rischiano la vita per una mise… - _shoganai : RT @italianarmyfam_: ?? Chris Martin sul suo incontro con i BTS. “Due settimane fa abbiamo pranzato tutti insieme intorno a un tavolo, noi… -