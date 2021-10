Giulia Candiago | chi è l’ex di Martin Castrogiovanni | “Stavo per sposarla”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 ottobre 2021), ex di, concorrente di Amici Celebrities, e valente sciatrice alpina, è stata recentemente nominata coordinatrice dei media di Lara Gut, altra bravissima sciatrice alpina svizzera. Conosciamola più da vicino.è nata a Montebelluna (Treviso) il 13 settembre 1986 e ha alle spalle una brillante carriera da sciatrice polivalente. Ha gareggiato soprattutto in Coppa Europa, competizione nella quale esordì il 2 febbraio 2005 nella discesa libera di Sano di Sarentino, in Trentino-Alto Adige. Ha conquistato un podio importante, arrivando prima nel supergigante di Davos, in Svizzera, il 14 dicembre 2007, davanti alla tedesca Lisa-Marie Walz e alla statunitense Katie Hitchcock. In Coppa del Mondo ha partecipato al ...