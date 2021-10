Draghi telefona a Landini | inaccettabili intimidazioni a Cgil

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, hato oggi al segretario Generale della, Maurizio, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l'...

Il Presidente del Consiglio, Mario, ha telefonato oggi al segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l'assalto avvenuto oggi alla sede di ...Il giorno dopo il chiarimento 'de visu' con Matteo Salvini sulla delega fiscale, Marioa Silvio Berlusconi . 'Il presidente del Consiglio ha avuto un lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia', spiega in una nota Palazzo Chigi, 'durante il ...Violenza alla manifestazione No Green pass a Roma: la condanna del premier Draghi e della politica. Ecco le reazioni ...Meloni: "Solidarietà a Landini e forze dell'ordine" "Quelle delle violenze viste a Roma - ha sottolineato- sono immagini vergognose. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze de ...