DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Gasly svetta sulle Red Bull, bene le Ferrari sulla pioggia! Alle 14.00 le qualifiche (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.07 Turno totalmente interlocutorio per le Mercedes con Bottas nono e Hamilton 18°. Le W12 hanno dimostrato di essere performanti a Istanbul, e lo ribadiranno oggi in qualifica 12.05 Dopo un buon venerdì, inizia bene anche il sabato della Ferrari. Sainz è quarto con Leclerc quinto. La Rossa dimostra di digerire bene anche il bagnato e non è una cosa di poco conto… 12.03 Si è chiusa, quindi, una FP3 molto interessante. Dominio dei motorizzati Honda con Gasly che precede le due Red Bull. Il bagnato ha dato una mano ai due team, sarà così anche oggi in qualifica? 12.01 RIEPILOGO TEMPI FP3 1 Pierre Gasly AlphaTauri1:30.447 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.164 2 3 Sergio PEREZ Red ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07 Turno totalmente interlocutorio per le Mercedes con Bottas nono e Hamilton 18°. Le W12 hanno dimostrato di essere performanti a Istanbul, e lo ribadiranno oggi in qualifica 12.05 Dopo un buon venerdì, iniziaanche il sabato della. Sainz è quarto con Leclerc quinto. La Rossa dimostra di digerireanche il bagnato e non è una cosa di poco conto… 12.03 Si è chiusa, quindi, una FP3 molto interessante. Dominio dei motorizzati Honda conche precede le due Red. Il bagnato ha dato una mano ai due team, sarà così anche oggi in qualifica? 12.01 RIEPILOGO TEMPI FP3 1 PierreAlphaTauri1:30.447 4 2 Max VERSTAPPEN RedRacing+0.164 2 3 Sergio PEREZ Red ...

