DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Bottas in pole position ad Istanbul davanti a Verstappen, 3° Leclerc! (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la gara! 15.09 Bottas e Verstappen sono i grandi favoriti per il successo, ma attenzione ad un Leclerc che andrà all’attacco fin dalla partenza per provare a centrare il bersaglio grosso con una Ferrari in crescita. 15.06 Si preannuncia dunque una gara estremamente interessante dal punto di vista strategico anche in ottica iridata. Fari puntati sulla rimonta di Hamilton dall’undicesima posizione in griglia, dopo aver dimostrato per tutto il weekend di essere il più veloce sull’asciutto. 15.04 Di seguito la classifica del Q3: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:22.868 7 2 Valtteri Bottas Mercedes+0.130 7 3 Max Verstappen Red ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la gara! 15.09sono i grandi favoriti per il successo, ma attenzione ad un Leclerc che andrà all’attacco fin dalla partenza per provare a centrare il bersaglio grosso con una Ferrari in crescita. 15.06 Si preannuncia dunque una gara estremamente interessante dal punto di vista strategico anche in ottica iridata. Fari puntati sulla rimonta di Hamilton dall’undicesima posizione in griglia, dopo aver dimostrato per tutto il weekend di essere il più veloce sull’asciutto. 15.04 Di seguito la classifica del Q3: 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:22.868 7 2 ValtteriMercedes+0.130 7 3 MaxRed ...

