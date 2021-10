Crozza-Galli e l’avviso di garanzia: “Mi aspettavo di essere indagato per associazione a deprimere. Sono due anni che scasso in Tv” (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ – Crozza veste i panni del virologo Massimo Galli: “Non mi aspettavo di essere indagato per l’Università, ma per il crimine mediatico! Sono due anni che scasso le balle in tv con la mia prosopopea, ma non Sono solo: Bassetti, Zangrillo, Crisanti, la Viola, Burioni… se non è “a delinquere”… è comunque un’associazione “a deprimere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella nuova puntata di Fratelli di– in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ –veste i pdel virologo Massimo: “Non midiper l’Università, ma per il crimine mediatico!duechele balle in tv con la mia prosopopea, ma nonsolo: Bassetti, Zangrillo, Crisanti, la Viola, Burioni… se non è “a delinquere”… è comunque un’“a”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

