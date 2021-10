Calciomercato Juventus, McKennie in uscita: i bianconeri studiano uno scambio (Di sabato 9 ottobre 2021) Weston McKennie è in uscita dalla Juventus, i bianconeri vogliono Tchouameni a centrocampo e pensano allo scambio Il futuro di Weston McKennie alla Juventus sembra avere le ore contante. Il giocatore è ormai in uscita dalla società di Agnelli e quindi non rientra più nei piani dei bianconeri. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS SULLA Juventus Per rinforzare il centrocampo di Allegri, la Juventus sta pensando ad Aurelien Tchouameni del Monaco. L’idea dei bianconeri – stando a quanto riportato da Corriere dello Sport – sul mercato è quella di provare a proporre uno scambio tra giocatori. Il costo del cartellino del francese è troppo alto e quindi inserendo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Westonè indalla, ivogliono Tchouameni a centrocampo e pensano alloIl futuro di Westonallasembra avere le ore contante. Il giocatore è ormai indalla società di Agnelli e quindi non rientra più nei piani dei. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS SULLAPer rinforzare il centrocampo di Allegri, lasta pensando ad Aurelien Tchouameni del Monaco. L’idea dei– stando a quanto riportato da Corriere dello Sport – sul mercato è quella di provare a proporre unotra giocatori. Il costo del cartellino del francese è troppo alto e quindi inserendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, qualche spiraglio per Pogba c'è Pogba, che sembra a un passo dal rinnovo con il Manchester, rimane in orbita Juventus, che prima deve alleggerire gli ingaggi La Gazzetta dello Sport, apre qualche spiraglio per il ritorno di Paul Pogba. I bianconeri, secondo la Rosea, dovrebbero prima di tutto liberarsi degli ...

Punto sulla viola alla sosta e caso Vlahovic: vi dico la mia Siamo a metà sosta: lunedì prossimo andremo a Venezia, poi avremo Cagliari in casa, Lazio fuori, Spezia in casa e Juventus a Torino prima della prossima sosta... sarà un periodo fondamentale per lo ...

Calciomercato Juve, lo vuole Allegri: serie valutazioni su Van de Beek Juventus News 24 Dopo la Serie B colpisce anche in Nazionale: Inter, Milan e Juve osservano Il talento brilla, è in rampa di lancio. Dopo il gol in Nazionale le big Inter, Milan e Juve monitorano il giovane gioiello della Serie B ...

Juve, Pogba dici sul serio? Il nome caldo è Tchouameni Paul ammicca ai bianconeri, ma l'affare è quasi impossibile. Mentre il centrocampista del Monaco resta l'obiettivo principale ...

