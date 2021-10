Università, gli affitti sempre più costosi per i fuori sede: studenti protestano in piazza a Padova. L’ateneo di Pavia stanzia 750mila euro (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’affitto di una camera singola a Pavia costa fino a circa 3.500 euro all’anno”. A denunciare questa situazione è Simone Agutoli, membro del Consiglio di amministrazione dell’Università come rappresentante degli studenti. Lo storico ateneo ha risposto stanziando 750mila euro destinati agli studenti universitari fuori sede, che hanno avuto un contratto di locazione nell’anno accademico 2020/21 con un Iseeu non superiore a 40mila euro. Il rettore Francesco Svelto è andato incontro alle richieste dei ragazzi: un aiuto per pagare l’affitto, in un momento in cui le famiglie sono state in sofferenza a causa della pandemia. Si tratta di una cifra ragguardevole, dedicata a favore dell’inclusione reale degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “L’affitto di una camera singola acosta fino a circa 3.500all’anno”. A denunciare questa situazione è Simone Agutoli, membro del Consiglio di amministrazione dell’come rappresentante degli. Lo storico ateneo ha rispostondodestinati agliuniversitari, che hanno avuto un contratto di locazione nell’anno accademico 2020/21 con un Iseeu non superiore a 40mila. Il rettore Francesco Svelto è andato incontro alle richieste dei ragazzi: un aiuto per pagare l’affitto, in un momento in cui le famiglie sono state in sofferenza a causa della pandemia. Si tratta di una cifra ragguardevole, dedicata a favore dell’inclusione reale degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Università gli Abdulrazak Gurnah , il romanziere dei rifugiati in fuga da Zanzibar "dedito alla verità" sulla sua Africa ...negli anni Gurnah ha tenuto svariati corsi sulla letteratura post coloniale all'università del Kent, focalizzandosi sull'Africa, i Caraibi, curando anche numerosi saggi sugli autori africani. Tra gli ...

Salvatore Veca, filosofo "militante" esperto delle idee di giustizia I ricordo va a un mio compagno di studi: Salvatore Veca l'ho conosciuto all'Università degli Studi di Milano, brillante allievo di Enzo Paci con cui si era laureato con un'... Erano gli anni in cui Paci ...

