Un Posto al Sole: Chi è Lorenzo Mangano, il nuovo attore che interpreta Pasquale Arcate nella soap (Di venerdì 8 ottobre 2021) Scopriamo qualcosa in più sul misterioso ex fidanzato di Susanna, e sul nuovo attore che lo interpreta... Leggi su comingsoon (Di venerdì 8 ottobre 2021) Scopriamo qualcosa in più sul misterioso ex fidanzato di Susanna, e sulche lo...

Advertising

jimiauditore : @Diogene55 Per alcuni, a quanto pare, anche prenderla in quel posto accettando queste contraddizioni fatte alla luc… - MutiLeonilde : RT @UPAS_Rai: Rivivi le storie della #24esima serie di #unpostoalsole con le repliche in onda al mattino su Rai Premium e online su #RaiPl… - FedericoLaudizi : Uno di quei pomeriggi appena freschi che ti viene sonno. Uno di quei pomeriggi in cui ti senti perfettamente al tuo… - Mauallegro : Ci sono persone che vivono sole in affitto sono disoccupate hanno il greenpass e il 15 resteranno a casa perché non… - Voormas : Su Un Posto Al Sole uno ha fatto un figlio a 18 anni con una molto più greande, poi un altro figlio con una che era… -