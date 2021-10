Tutti quelli che tifano patrimoniale sulla casa (Di venerdì 8 ottobre 2021) 00:00 I giornali che ieri parlavano dello schiaffo di Draghi a Salvini, oggi non titolano sull’incontro tra i due a Palazzo Chigi. Strana cosa. 02:45 Riforma catasto, Salvini fa bene a non starci. Boeri e Perotti dicono che serve tassare la prima casa. 06:35 Finanziaria da 23 miliardi per Federico Fubini sul Corriere. 07:10 Caso Di Donna, l’avvocato amico di Conte e Alpa, e le sue riunioni con i servizi segreti. 08:29 Caso Morisi, si rivela per quello che è: niente. 10:45 Fermi Tutti, il Sole 24 Ore avverte che il 40 per cento dei ricercatori sarà donna. L’importante è che siano bravi, il genere non conta! 12:08 Carlo Lottieri come il Daily Mail si occupa di gas e Putin. 13:09 Il Fatto Quotidiano moraleggia sui conti all’estero di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. 14:53 Amministrative, per Repubblica Conte scarica la Raggi… Repubblica si inventa un ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 8 ottobre 2021) 00:00 I giornali che ieri parlavano dello schiaffo di Draghi a Salvini, oggi non titolano sull’incontro tra i due a Palazzo Chigi. Strana cosa. 02:45 Riforma catasto, Salvini fa bene a non starci. Boeri e Perotti dicono che serve tassare la prima. 06:35 Finanziaria da 23 miliardi per Federico Fubini sul Corriere. 07:10 Caso Di Donna, l’avvocato amico di Conte e Alpa, e le sue riunioni con i servizi segreti. 08:29 Caso Morisi, si rivela per quello che è: niente. 10:45 Fermi, il Sole 24 Ore avverte che il 40 per cento dei ricercatori sarà donna. L’importante è che siano bravi, il genere non conta! 12:08 Carlo Lottieri come il Daily Mail si occupa di gas e Putin. 13:09 Il Fatto Quotidiano moraleggia sui conti all’estero di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. 14:53 Amministrative, per Repubblica Conte scarica la Raggi… Repubblica si inventa un ...

