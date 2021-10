Suono per Buzzi. Ma solo per pane, acqua e porchetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ho conosciuto Salvatore Buzzi ad una manifestazione di Nessuno tocchi Caino in favore della richiesta di grazia per Ambrogio Crespi. Sono un associato della benemerita organizzazione garantista di questo paese, in quell’occasione si raccoglievano fondi e al posto di un normale intervento politico ho preferito imbracciare la chitarra e suonare tre canzoni che raccontavano storie di giustizia ingiusta. Ho parlato con Buzzi di politica, è stato a lungo un iscritto e sostenitore del Pci e delle formazioni eredi, ho simpatizzato con la sua compagna ora divenuta moglie. Nella sua nuova vita ha in animo di aprire un locale, mi ha chiesto se volevo suonarvi, gli ho detto di sì. Non ho chiesto il menu; capisco la volontà di generare paradossi, l’uomo in Lacoste rossa non mi pare un pericoloso boss, ma su certe cose è sempre meglio non equivocare. Se mi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ho conosciuto Salvatoread una manifestazione di Nessuno tocchi Caino in favore della richiesta di grazia per Ambrogio Crespi. Sono un associato della benemerita organizzazione garantista di questo paese, in quell’occasione si raccoglievano fondi e al posto di un normale intervento politico ho preferito imbracciare la chitarra e suonare tre canzoni che raccontavano storie di giustizia ingiusta. Ho parlato condi politica, è stato a lungo un iscritto e sostenitore del Pci e delle formazioni eredi, ho simpatizzato con la sua compagna ora divenuta moglie. Nella sua nuova vita ha in animo di aprire un locale, mi ha chiesto se volevo suonarvi, gli ho detto di sì. Non ho chiesto il menu; capisco la volontà di generare paradossi, l’uomo in Lacoste rossa non mi pare un pericoloso boss, ma su certe cose è sempre meglio non equivocare. Se mi ...

