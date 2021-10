Sabrina Spellman ritorna e lo fa in “Riverdale” (Di venerdì 8 ottobre 2021) I fan de Le terrificanti avventure di Sabrina non hanno apprezzato di buon grado il finale di serie. Tuttavia avrebbero dovuto immaginare che il creatore dello show avrebbe trovato un modo per riportare la giovane strega al cospetto dei telespettatori. Pare infatti che Sabrina Spellman, interpretata nella serie Netflix da Kiernan Shipka, tornerà in Riverdale. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 8 ottobre 2021) I fan de Le terrificanti avventure dinon hanno apprezzato di buon grado il finale di serie. Tuttavia avrebbero dovuto immaginare che il creatore dello show avrebbe trovato un modo per riportare la giovane strega al cospetto dei telespettatori. Pare infatti che, interpretata nella serie Netflix da Kiernan Shipka, tornerà in. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

jhmlcssndra : riverdale x sabrina spellman crossover??<33 - marigiogio01 : RT @spnlnv: io che ricomincerò a vedere Riverdale solo per Sabrina Spellman ???? - 4lic3cil4 : RT @Daninseries: BOOM SABRINA SPELLMAN TORNA IN VITA GRAZIE A RIVERDALE - spnlnv : io che ricomincerò a vedere Riverdale solo per Sabrina Spellman ???? - flamanc24 : RT @starkerwiitch: ma cosa vuol dire sabrina spellman in riverdale…… -