Pregliasco: 'Con le riaperture molte responsabilità passano ai cittadini' (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri è arrivata l'approvazione del decreto "Capienze" sulla riapertura dei locali dello spettacolo ed oggi gli scienziati commentano la decisione del governo. "Le indicazioni del Cts", il Comitato ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ieri è arrivata l'approvazione del decreto "Capienze" sulla riapertura dei locali dello spettacolo ed oggi gli scienziati commentano la decisione del governo. "Le indicazioni del Cts", il Comitato ...

Advertising

ivanacristofane : RT @valy_s: A #lariachetira c’è di nuovo #Giorlandino che spiega che non farebbe la #terzadose a tutti: con la #Delta il vaccino è poco eff… - SaggioYogurt : RT @valy_s: A #lariachetira c’è di nuovo #Giorlandino che spiega che non farebbe la #terzadose a tutti: con la #Delta il vaccino è poco eff… - chierici1950 : @marabutterfly Con Pregliasco che ci dice che,praticamente,diventerà regolare vaccinarsi come fare l'antinfluenzale. - EsoticoFabio : RT @valy_s: A #lariachetira c’è di nuovo #Giorlandino che spiega che non farebbe la #terzadose a tutti: con la #Delta il vaccino è poco eff… - Arinna60 : RT @valy_s: A #lariachetira c’è di nuovo #Giorlandino che spiega che non farebbe la #terzadose a tutti: con la #Delta il vaccino è poco eff… -