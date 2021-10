Piatto Povero

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Un è più buono. È veramente così? Domenica a pranzo con gli ingredienti che avevamo in casa, mio marito mi ha dato l’idea di unda fare. Unsemplice che mangiava da bambino fatto da sua mamma e sua nonna. Si chiama “Pasta e patate”, però è composto da pasta mista, patate, pancetta e provola. Già osservando la composizione di questocon i suoi ingredienti così semplici, comuni e poco costosi da comprare si capisce subito la sua naturalezza e la sua “povertà”. Un una volta era ilche le nostre nonne riuscivano a fare in un periodo storico diverso e in cui a tavola i figli erano tanti, e se dico tanti… credetemi. Di figli una volta se ne facevano e bisognava sfamarli. Ho preso l’esempio della pasta e patate, poi arricchita negli anni con un pezzo di carne e del ...