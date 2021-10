Nobel per la Pace 2021, premiati i giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Pace è andato a due giornalisti, la filippina Maria Ressa e il russo Dmitry Muratov , entrambi impegnati nella tutela della libertà di espressione. La prima, co - fondatrice di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Premioper laè andato a due, la filippinae il russo, entrambi impegnati nella tutela della libertà di espressione. La prima, co - fondatrice di ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah «Per la sua appassionata e risoluta narrazione degli… - RaiCultura : Il Premio #Nobel 2021 per la Letteratura va ad Abdulrazak #Gurnah, 'per la sua intransigente e profonda analisi deg… - amnestyitalia : Nobel per la pace: premiata la libertà di informazione in ambienti ostili al giornalismo indipendente. Maria Ressa… - MichelleLauro : RT @MrBonghanow: 'Io guardo i fatti. Il fatto è che la temperatura della terra, negli ultimi 15 anni, non è aumentata ma diminuita'. Carlo… - ChiaraZn : RT @wireditalia: Conferito alla giornalista filippina Maria Ressa e al giornalista russo Dmitry Muratov per il loro impegno nella difesa de… -