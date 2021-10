Michetti, ballottaggio?Con Raggi niente accordi di palazzo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Parlato di accordi per il ballottaggio? "No, non facciamo accordi di palazzo. Sono venuto per una visita istituzionale". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Parlato diper il ballottaggio? "No, non facciamodi. Sono venuto per una visita istituzionale". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico, ...

Advertising

ilfoglio_it : Come raccontato da @simocanettieri il 28 settembre, #Michetti lavorava da tempo a un incontro con #Raggi, in ottica… - virginiaraggi : Sono a piazza bocca della verità per la chiusura della mia campagna elettorale. Sto per salire sul palco. Con me ci… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Michetti, ballottaggio?Con Raggi niente accordi di palazzo: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Parlato di acc… - AnsaRomaLazio : Michetti, ballottaggio?Con Raggi niente accordi di palazzo. Candidato del centrodestra incontra sindaca uscente Cap… - pvsassone : RT @SBidimedia: Come sarebbe andata con SOLO il voto dei GIOVANI? A Milano, Napoli e Bologna stesso esito. A Torino Lo Russo sarebbe già s… -