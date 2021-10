Lazio, Zaccagni: «Con Sarri potrò migliorare le mie caratteristiche» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono molto contento di essere qui, è un’occasione importantissima per me. Il mio ruolo in campo sarà lo stesso ricoperto all’Hellas Verona, spero di fare bene con questa maglia. Fin dal primo giorno ho sentito il calore da parte dei compagni, sono tutti bravissimi ragazzi. Mi sono adattato fin da subito al nuovo ambiente. Appena sono venuto a conoscenza dell’interesse della Lazio non ho esitato. Il mio è stato subito un sì, sono consapevole che Sarri migliorerà le mie caratteristiche”. Così il centrocampista della Lazio, Mattia Zaccagni, alla vigilia di Milan-Lazio. “I miei obiettivi personali sono quelli di fare il meglio possibile e giocare con costanza. Per quanto riguarda quelli della Lazio sono il pensare partita dopo partita provando a vincerle tutte. Ho ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono molto contento di essere qui, è un’occasione importantissima per me. Il mio ruolo in campo sarà lo stesso ricoperto all’Hellas Verona, spero di fare bene con questa maglia. Fin dal primo giorno ho sentito il calore da parte dei compagni, sono tutti bravissimi ragazzi. Mi sono adattato fin da subito al nuovo ambiente. Appena sono venuto a conoscenza dell’interesse dellanon ho esitato. Il mio è stato subito un sì, sono consapevole chemigliorerà le mie”. Così il centrocampista della, Mattia, alla vigilia di Milan-. “I miei obiettivi personali sono quelli di fare il meglio possibile e giocare con costanza. Per quanto riguarda quelli dellasono il pensare partita dopo partita provando a vincerle tutte. Ho ...

