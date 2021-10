I'm Your Man, quando l'amore è robotico (Di venerdì 8 ottobre 2021) In I'M Your MAN di Maria Schrader all'inizio è davvero difficile distinguere chi è il robot. Perché se Tom (interpretato da Dan Stevens della serie DOWNTON ABBEY) è presentato subito come un androide ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) In I'MMAN di Maria Schrader all'inizio è davvero difficile distinguere chi è il robot. Perché se Tom (interpretato da Dan Stevens della serie DOWNTON ABBEY) è presentato subito come un androide ...

I'm Your Man, quando l'amore è robotico (ANSA) - ROMA, 08 OTT - In I'M YOUR MAN di Maria Schrader all'inizio è davvero difficile distinguere chi è il robot. Perché se Tom (interpretato da Dan Stevens della serie DOWNTON ABBEY) è presentato

