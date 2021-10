Ilda la rossa rivela: amovo Falcone, allora sposato. La moglie mori con lui (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ex procuratore aggiunto della Repubblica Ilda Boccassini, oggi 71enne, ha deciso di raccontarsi in un libro, La stanza numero 30, che è quella al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove ha lavorato per anni. Un intero capitolo è dedicato alla storia d’amore che la legò a Giovanni Falcone, conosciuto negli anni Ottanta. In quel periodo lui era già sposato con Francesca Laura Morvillo; entrambi morirono nella strage del 23 maggio del 1992 a Capaci, insieme a tre uomini della scorta. L’ultimo incontro tra “Ilda la rossa” e Falcone avvenne dieci giorni prima dell’attentato mortale di Capaci, dopo un convegno a Pavia. Nitido il ricordo del viaggio in auto fino all’aeroporto di Linate: “Giovanni aveva detto all’autista di guidare con calma, poi mi aveva ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ex procuratore aggiunto della RepubblicaBoccassini, oggi 71enne, ha deciso di raccontarsi in un libro, La stanza numero 30, che è quella al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove ha lavorato per anni. Un intero capitolo è dedicato alla storia d’amore che la legò a Giovanni, conosciuto negli anni Ottanta. In quel periodo lui era giàcon Francesca Laura Morvillo; entrambirono nella strage del 23 maggio del 1992 a Capaci, insieme a tre uomini della scorta. L’ultimo incontro tra “la” eavvenne dieci giorni prima dell’attentato mortale di Capaci, dopo un convegno a Pavia. Nitido il ricordo del viaggio in auto fino all’aeroporto di Linate: “Giovanni aveva detto all’autista di guidare con calma, poi mi aveva ...

