Il Nobel per la Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov: “Paladini della libertà di espressione” (Di venerdì 8 ottobre 2021) I due reporter sono stati premiati «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di stampa, che è una condizione preliminare per la democrazia» Leggi su lastampa (Di venerdì 8 ottobre 2021) I due reporter sono stati premiati «per i loro sforzi per salvaguardare ladi stampa, che è una condizione preliminare per la democrazia»

