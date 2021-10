Hyundai IONIQ 5 è qui Caratteristiche | prezzi | prime impressioni di guida

(Di venerdì 8 ottobre 2021)lancia ufficialmente sul mercato italiano il nuovo crossover elettrico5. Fino a 480 km di autonomia, motorizzazioni RWD e AWD e diverse soluzioni all'avanguardia, come la funzione di ricarica Vehicle To Load (V2L)....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai IONIQ

ESTETICA E ABITACOLO ABITABILITÀ BAGAGLIAIO MOTORIZZAZIONI SENSAZIONI DI GUIDA E CONSUMI LISTINO PREZZI SCHEDA TECNICA ESTETICA E ABITACOLO La5 col solo motore posteriore non cambia ...Finalmente5 arriva sulle strade italiane .ha ufficialmente lanciato il nuovo modello nel nostro paese, vettura progettata da cima a fondo per esaltare le caratteristiche della motorizzazione ...Della IONIQ 5, il crossover 100% elettrico di Hyundai, ve ne ha parlato esaustivamente già Luigi nella sua prova su strada, e poi è stata anche la nostra compagna di avventura che ci ha portato fino a ...Hyundai lancia ufficialmente sul mercato italiano il nuovo crossover elettrico IONIQ 5. Fino a 480 km di autonomia, motorizzazioni RWD e AWD e diverse soluzioni all'avanguardia, come la funzione di ri ...