GP Turchia, Libere 1: lotta serrata Hamilton-Verstappen, terzo Leclerc (Di venerdì 8 ottobre 2021) Primo atto del lungo weekend turco andato in archivio. Appuntamento, adesso, per la seconda sessione delle prove Libere che si disputerà alla ore 14:00. Ma cosa è successo nel GP Turchia Libere 1? Confermato, come se ce ne fosse bisogno, il dualismo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen ,rispettivamente primo e secondo in questa prima manche. Buono lo scatto di Charles Leclerc che si è piazzato terzo mettendosi alle spalle Valtteri Bottas ed il compagno di squadra Carlos Sainz. Lontane, per adesso, le due McLaren. GP Turchia, Libere 1: i risultati Ecco cosa è successo nella sessione di Libere 1 di questo primo appuntamento con il weekend lungo della Formula Uno che sarà ospitata dalla ...

