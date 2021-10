Esperimenti per una società perfetta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le utopie sono una sorta di sogno sociale. Inventare un mondo «perfetto» – in un romanzo, un manifesto o una comunità vivente – significa mettere a nudo quanto vi è di sbagliato in quello reale. Gli utopisti rifiutano di accontentarsi dei miglioramenti sociali ottenibili con i soliti metodi: la disobbedienza civile, le politiche elettorali, la rivoluzione violenta. Nel corso della storia hanno scelto un approccio ogni volta diverso per articolare la propria visione di società trasformata. I contadini affamati nell’Europa medievale sognavano il paese di Cuccagna, dove le strade erano fatte di pasta dolce, nei fiumi scorrevano miele e vino e le oche arrosto volavano direttamente in bocca ai passanti. Sir Thomas More, di fronte al feroce fanatismo religioso dell’Inghilterra del XVI secolo, si figurò un’isola-nazione dove uomini e donne potessero scegliere la propria fede ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le utopie sono una sorta di sogno sociale. Inventare un mondo «perfetto» – in un romanzo, un manifesto o una comunità vivente – significa mettere a nudo quanto vi è di sbagliato in quello reale. Gli utopisti rifiutano di accontentarsi dei miglioramenti sociali ottenibili con i soliti metodi: la disobbedienza civile, le politiche elettorali, la rivoluzione violenta. Nel corso della storia hanno scelto un approccio ogni volta diverso per articolare la propria visione ditrasformata. I contadini affamati nell’Europa medievale sognavano il paese di Cuccagna, dove le strade erano fatte di pasta dolce, nei fiumi scorrevano miele e vino e le oche arrosto volavano direttamente in bocca ai passanti. Sir Thomas More, di fronte al feroce fanatismo religioso dell’Inghilterra del XVI secolo, si figurò un’isola-nazione dove uomini e donne potessero scegliere la propria fede ...

cegrez : RT @francy_0207: La #scienza e la #ricerca che si fa nello spazio, sulla @Space_Station, è tantissima! 'Una quantità settimanale che ha sup… - spaceis_cool : RT @francy_0207: La #scienza e la #ricerca che si fa nello spazio, sulla @Space_Station, è tantissima! 'Una quantità settimanale che ha sup… - BELLASICILIAN12 : RT @INGVvulcani: Nuovi esperimenti e installazioni di sensori MEMS sull'Etna in collaborazione tra INGV ed STMicroelectronics saranno prese… - Cinzia31831403 : Dico a mio marito che giulia x pier è la sua cheesecake, il suo profiteroles e il suo tiramisù??e chiedo a lui io pe… - MarceVann : RT @BluDiChina: Due anni di “esperimenti pilota in tre paesi” con semi-vaccini (in realtà sono coadiuvanti delle terapie) e si va avanti ad… -