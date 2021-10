Dodicenne in monopattino investe un pedone e finisce contro un’auto in corsa

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Bergamo. Incidente tra un, unmobile nella mattinata di venerdì in via dei Caniana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale di Bergamo, intorno alle 8.50 ilè sceso dal marciapiede per andare a prendere la propria automobile quando è stato investito da una ragazzina di 12 anni a bordo di un. La giovane si sarebbe poi sbilanciata finendouna vettura che stava passando proprio in quel momento. Sia ilche lasono caduti a terra, il primo non ha riportato ferite, mentre per la seconda è stato necessario l’intervento del 118. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni in codice verde.