Covid oggi VdA, 10 contagi e nessun decesso: bollettino 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) nessun decesso e 10 nuovi contagi da Covid 19 in Valle d'Aosta oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da inizio epidemia il numero delle persone colpite da virus è, pertanto, salito a 12.198. I casi positivi attuali sono 119 di cui 117 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I casi fino ad oggi testati sono 87.438 mentre i tamponi effettuati sono 194.375. Rispetto a ieri i guariti sono saliti di una unità a 11.605. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi in Valle d'Aosta sono 474. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

