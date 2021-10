Covid: 3.023 nuovi casi, 30 decessi, positività all'1,1% (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - In lievissima risalita la curva epidemica in Italia: sono 3.023 i casi di giovedì contro i 2.938 di mercoledì con un tasso di positività che dall'1% sale all'1,1% (a fronte di 271.566 tamponi di giovedì, rispetto ai 297.356 di mercoledì). Trenta i decessi (ieri 41) per un totale di 131.228 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (mercoledì -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto. Leggi su agi (Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - In lievissima risalita la curva epidemica in Italia: sono 3.023 idi giovedì contro i 2.938 di mercoledì con un tasso diche dall'1% sale all'1,1% (a fronte di 271.566 tamponi di giovedì, rispetto ai 297.356 di mercoledì). Trenta i(ieri 41) per un totale di 131.228 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (mercoledì -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto.

