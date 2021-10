Caro Sallusti, equiparare fascismo e comunismo è una sciocchezza. In Italia è una bestemmia (Di venerdì 8 ottobre 2021) A un certo punto, in palese difficoltà e imbarazzo di fronte all’inchiesta di “Fanpage”, il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti ha tirato fuori un classico della retorica della destra: “Perché la sinistra non ha mai detto che il comunismo è stato il male assoluto?” Come se il comunismo non solo fosse paragonabile al fascismo ma addirittura peggio. Caro Sallusti, provo a spiegartelo una volta per tutte, definitivamente: 1. Perché sulla Costituzione Italiana che dovresti conoscere a memoria c’è anche la firma di Umberto Terracini, fondatore e membro di spicco del Partito Comunista. E nessuna dei fascisti. 2. Perché l’Italia non ha mai avuto un regime comunista, mentre per un ventennio è stata soffocata, massacrata e, infine, distrutta da una delle ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) A un certo punto, in palese difficoltà e imbarazzo di fronte all’inchiesta di “Fanpage”, il direttore di “Libero” Alessandroha tirato fuori un classico della retorica della destra: “Perché la sinistra non ha mai detto che ilè stato il male assoluto?” Come se ilnon solo fosse paragonabile alma addirittura peggio., provo a spiegartelo una volta per tutte, definitivamente: 1. Perché sulla Costituzionena che dovresti conoscere a memoria c’è anche la firma di Umberto Terracini, fondatore e membro di spicco del Partito Comunista. E nessuna dei fascisti. 2. Perché l’non ha mai avuto un regime comunista, mentre per un ventennio è stata soffocata, massacrata e, infine, distrutta da una delle ...

